Chi sono gli aggressori del giovane accoltellato a Prato | la procura procede per tentato omicidio tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Due persone sono state fermate a Prato in relazione all'aggressione di un giovane di 23 anni, ora ricoverato in prognosi riservata a Careggi. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Tra i fermati ci sono un uomo di 29 anni, di origine honduregna, e un ragazzo di 16 anni, italiano. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell'episodio.

Sono un uomo di 29 anni originario dell'Honduras ed un ragazzo di 16 anni, italiano, i due fermati con l'accusa di aver aggredito a Prato il giovane di 23 anni ricoverato a Careggi in gravi condizioni. Le accuse sono di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Se fossero state trovate ad Alberto #Stasi avrebbero gettato la chiave Questi sono i fatti! E sentire tanti conduttori giustificare queste chat intercettazioni …significa che chi ragiona così non è neutrale, è complice di una mentalità tossica. E ho sentito dire add x.com

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