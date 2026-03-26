Un giovane è stato accoltellato in strada e trasportato in ospedale con ferite da arma da taglio. Un coetaneo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova in carcere. Il Gip di Ravenna ha deciso di applicare una misura cautelare nei confronti del giovane tunisino, ritenuto responsabile, sulla base delle indagini condotte dalla Polizia locale sotto la direzione della Procura.

Tutto sarebbe scattato in seguito a una lite per motivi di droga. Il giovane sospetto, dopo aver tentato la fugo è stato arrestato e portato in carcere In carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il Gip del Tribunale di Ravenna, avrebbe condiviso i risultati delle indagini svolte dalla Polizia locale di Ravenna, sotto la direzione della Procura, accogliendo la richiesta di applicare una misura cautelare al giovane tunisino ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un coetaneo egiziano avvenuto nel pomeriggio del 21 febbraio scorso in via Carducci. Il presunto aggressore, che dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, era già stato attinto dalla misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni emesso dal Questore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Giovane accoltellato in strada, coetaneo accusato di tentato omicidio: gli era vietato il ritorno in città

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