Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova in gravi condizioni dopo aver subito un intervento al cuore. La polizia ha arrestato due uomini sospettati di aver partecipato all’aggressione, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Nei giorni precedenti, il giovane aveva difeso una collega da comportamenti molesti, ma successivamente è stato vittima di violenza. Le indagini proseguono per stabilire i dettagli dell’accaduto.

Prato, 12 maggio 2026 – E’ stato operato al cuore ed è tuttora ricoverato in condizioni molto gravi il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte a Prato. Il giovane sarebbe stato stabilizzato dopo aver perso molto sangue, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Nel frattempo sono stati individuati e fermati i due aggressori, riconosciuti anche da alcuni testimoni che in quel momento si trovavano nella zona di piazza Mercatale, nel pieno centro della città laniera. FOTOCUSA©2017 Cosa è successo. Erano circa le 1,20 di stanotte, martedì 12 maggio. In base ad una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane – che lavora in uno dei locali della zona – aveva appena terminato il turno e si stava incamminando insieme ad una collega.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Difende la collega dalle molestie, poi la violenza. Accoltellato a Prato, chi sono gli aggressori

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