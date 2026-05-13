Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione si concentra sui casi di scomparsa e su vicende di cronaca nera, offrendo aggiornamenti e approfondimenti su storie di persone che sono sparite. La puntata, prevista per mercoledì 13 maggio 2026, viene trasmessa in diretta, mantenendo il suo consueto focus sulle vicende di attualità legate alle persone scomparse.

Torna l’appuntamento in diretta con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 13 maggio 2026. Stasera, mercoledì 13 maggio 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, si occupa della scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi due figli.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026

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