Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La puntata di mercoledì 8 aprile 2026 si concentra su storie di scomparsi e su investigazioni in corso, offrendo aggiornamenti sui casi più recenti e su quelli che hanno suscitato maggiore interesse. La trasmissione va in onda in prima serata, offrendo uno spazio dedicato a queste vicende.

Torna “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Scopriamo i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 8 aprile 2026. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 8 aprile 2026. Stasera, mercoledì 8 aprile 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di Chi l’ha visto la morte di Mario Paciolla, il 33enne che stava lavorando per una missione ONU in Colombia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 Anticipazioni 'Chi l’ha visto?' stasera, 8 aprile 2026: gli ospiti e i casi della puntata, dalle morti alle scomparse misterioseFederica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con Chi l'ha visto? Ecco le anticipazioni della puntata Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, torna in... Temi più discussi: Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'8 aprile; Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena Paolini; Chi l'ha visto? i casi e le anticipazioni di stasera 8 aprile; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026. Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Chi l’ha visto torna in diretta stasera, 8 aprile 2026, su Rai3: al centro nuove storie di cronaca e casi ancora irrisolti. superguidatv.it Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026I casi che lasciano domande aperte, le verità mai del tutto chiarite e le voci di chi cerca di giustizia. Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l'ha visto ? oggi, mercoledì 8 aprile, ... today.it Da ieri mattina non si hanno più notizie del panettiere di Mercogliano, appello dal programma di Federica Sciarelli su Raitre per ritrovarlo - facebook.com facebook Parte dal giallo di #Garlasco il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e #Chilhavisto, in onda questa sera. Tutte le anticipazioni. x.com