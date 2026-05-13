Chi l’ha Visto con le ultime su Garlasco

Stasera, mercoledì 13 maggio, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera trasmesso su Rai 3. La conduttrice Federica Sciarelli conduce l’appuntamento, che si concentra sugli ultimi aggiornamenti e dettagli riguardanti il caso di Garlasco. Il programma si propone di fare chiarezza sulle vicende, offrendo informazioni sui procedimenti e le indagini in corso.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 13 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 13 maggio 2026. Al centro della puntata, ampio spazio sarà dedicato al caso Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi: per la Procura, il quadro accusatorio nei confronti di Andrea Sempio è solido, mentre per la difesa – che ha fatto svolgere anche una consulenza ‘personologica’ per replicare a quella del Racis – gli indizi sarebbero stati costruiti attorno a Sempio per confezionare un colpevole. Sempio avrebbe mentito per vent’anni? Tutte le novità in diretta.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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