Federica Sciarelli torna sul delitto di Garlasco. E non solo. Il programma Chi l'ha visto, in onda mercoledì 6 maggio su Rai 1, commenta le ultime indagini sulla morte di Chiara Poggi. Siamo arrivati a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Ecco allora che si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza da cui Sempio scriveva di essere ossessionato? E ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché? Ma Garlasco non è l'unico caso di cui la trasmissione si occupa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi l'ha visto, novità su Garlasco: "Passato al setaccio, cosa emerge"

Notizie correlate

Leggi anche: Il Gad visto dall'alto: il quartiere passato al setaccio dai carabinieri (anche con l'elicottero)

Chi l’ha Visto?, il caso Garlasco al centro della puntataClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 29/04/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 29 aprile; Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: Ricina, omicidi e tombe violate, i casi del 29 aprile; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 aprile 2026.

Anticipazioni Chi l’ha visto, dalla ricina al giallo di Pamela GeniniROMA – Chi l’ha visto continua ad occuparsi del giallo di Pietracatella, dove mamma e figlia sono morte pochi giorni dopo Natale dopo essere state avvelenate con la ricina: la trasmissione di RaiTre, ... dire.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 aprile 2026La ricina somministrata madre e figlia ad Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e gli altri argomenti presentati da Federica Sciarelli ... today.it

Leone replica a Trump: "Predico il Vangelo e la pace, chi mi critica lo faccia con la verità" x.com

Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la car - facebook.com facebook