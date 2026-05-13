Fabio Bazzani, opinionista televisivo per Dazn, è dal 2005 legato ad Alessia Merz, di cui è sposato. La coppia ha avuto due figli, Niccolò e Martina. Bazzani ha raccontato di aver conosciuto Merz in modo immediato e forte, definendolo un colpo di fulmine. La loro relazione dura da quasi vent’anni e si è sviluppata nel tempo.

Il marito di Alessia Merz è Fabio Bazzani, opinionista tv per Dazn, al quale è legata dal 2005: la coppia ha avuto due figli, Niccolò e Martina. Oggi l’ex volto di Non È La Rai sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. La showgirl di Trento si è fatta conoscere dal grande pubblico quando giovanissima debuttava sul piccolo schermo con Non È La Rai, per poi passare all’access time quando Antonio Ricci la sceglie insieme ad un’altra protagonista dello show ideato da Gianni Boncompagni, Cristina Quaranta nel ruolo di velina per Striscia La Notizia. A fine degli anni Novanta l’esordio sul grande schermo con I Ragazzi Della Notte di Jerry Calà.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi Fabio Bazzani, il marito di Alessia Merz: “È stato un colpo di fulmine”

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