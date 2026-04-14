Giulia Bevilacqua, attrice italiana, si è sposata nel 2017 con Nicola Capodanno. Capodanno lavora come professionista nel settore legale. La coppia è insieme da diversi anni e ha condiviso momenti pubblici e privati nel corso del tempo. Bevilacqua ha raccontato che il loro incontro è stato un vero colpo di fulmine. La relazione tra i due è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica.

Giulia Bevilacqua è dal 2017 felicemente sposata con il marito Nicola Capodanno, di professione giornalista: il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Positano e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Vittoria e Edoardo, rispettivamente nel 2018 e nel 2020 “Ci siamo conosciuti a Roma, per caso: dopo alcuni balli scatenati -io adoro ballare- mi sono seduta per riposarmi e in pratica lo facciamo contemporaneamente” dice a proposito di Nicola e della fortuita casualità che li aveva visti sedersi nello stesso momento nella medesima poltrona. “Schiena contro schiena, come in un film: ci giriamo e ho avuto il primo colpo di fulmine della mia vita” ha confessato Giulia, spiegando che da allora non ha mai avuto dubbi che quello sarebbe diventato l’uomo della sua vita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Giulia Bevilacqua, Nicola Capodanno e cosa fa nella vita: “È stato il mio primo colpo di fulmine della vita”

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