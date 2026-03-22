Giusy Buscemi, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2012, ha una carriera nel mondo del cinema e della televisione, dimostrando di avere talento come attrice. Nel 2014 incontra il regista Jan Michelini, i due si sono sposati nel 2017. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Caterina Maria nel 2018, Piero Maria nel 2019 ed Elia Maria, nato nel 2022. La prima volta che Giusy Buscemi e suo marito Jan Maria Michelini si sono incontrati è stata a una cena di beneficienza. Non si sono poi rivisti per un po’, finendo con il rincontrarsi poco prima dell’inizio delle riprese della terza stagione di Un passo dal cielo. Giusy Buscemi e Jan Michelini si sono conosciuti nel 2014. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jan Maria Michelini, chi è il marito di Giusy Buscemi: “No, non è stato un colpo di fulmine e c’erano un po’ di pregiudizi”

Articoli correlati

Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo: “È stato un colpo di fulmine, nessuno credeva in noi”Nel 1967 Bobby Solo sposò Sophie Teckel, ballerina francese dalla quale ha avuto tre figli.

Gian Marco Innocenti, chi è il marito di Silvia Salemi: “Con lui fu un colpo di fulmine, degli amici me lo presentarono ad un concerto e già allora decisi che dovevo sposarlo”Silvia Salemi è sposata dal 2004 con il marito Gian Marco Innocenti, di professione imprenditore: dalla loro storia d’amore sono nate due figlie,...