Chi è Victoria Swaroski la conduttrice dell'Eurovision è un'ereditiera multimiliardaria e pilota di rally

Victoria Swaroski, 32 anni, è la conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2026. È ereditiera di un'azienda multimiliardaria specializzata in cristalli e svolge anche attività come cantante, conduttrice e pilota di rally. La sua presenza sul palco di quest’anno ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo, è nota per la sua passione per le competizioni automobilistiche.

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