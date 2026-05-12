Victoria Swarovski presentatrice dell' Esc 2026 | l' ereditiera appassionata di rally

Victoria Swarovski, nota presentatrice e figlia di un imprenditore nel settore dello spettacolo, è stata annunciata come conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2026. La donna, di 32 anni, è fidanzata con Mark Mateschitz, erede di una nota azienda nel settore delle bevande energetiche. A gennaio 2026 ha preso parte a un rally, dimostrando interesse per le competizioni motoristiche.

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Stasera, martedì 12 maggio, prende il via l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, e il mondo scoprirà la bellezza e il talento di Victoria Swarovski, co-conduttrice dell'evento insieme all'attore e comico Michael Ostrowski. La coppia è alla guida delle tre serate della kermesse canora europea, fino al gran finale di sabato 16 maggio, quando verrà proclamato il Paese vincitore della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Victoria Swarovski e qual è il legame col celebre brand di cristalli. Nata a...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Victoria Swarovski presentatrice dell'Esc 2026: l'ereditiera appassionata di rally ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Swarovski Collana Swarovski Da Donna Con: Recensione Comp… Michael Ostrowski, il presentatore dell'ESC 2026: chi è, curiosità e vita privataStasera, martedì 12 maggio, prende il via l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Argomenti più discussi: Victoria Swarovski, l’ereditiera globetrotter: Viaggio ergo sum; Eurovision, Sal Da Vinci scala le classiche: tutto pronto per lo show dei record; EUROVISION SONG CONTEST 2026: PRIMA SEMIFINALE SU RAI2 DELL'EVENTO DEI RECORD. Victoria Swarovski: da cantante a conduttrice dell’Eurovision 2026, la sua ascesaVictoria Swarovski: un viaggio tra musica, televisione e vita privata che la consacra tra le stelle dell'Eurovision Song Contest 2026. notiziemusica.it