Eurovision 2026 Elettra Lamborghini co-conduttrice al posto di Big Mama dopo le polemiche dell'anno scorso

Elettra Lamborghini prenderà il ruolo di co-conduttrice dell’Eurovision 2026 a Vienna, affiancando Gabriele Corsi. La cantante sostituirà BigMama, che aveva partecipato alla manifestazione l’anno precedente. La decisione è stata annunciata ufficialmente, e l’evento si terrà nella capitale austriaca. La presenza di Lamborghini si inserisce nel nuovo cast della manifestazione musicale internazionale.