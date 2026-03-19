Eurovision 2026 Elettra Lamborghini co-conduttrice al posto di Big Mama dopo le polemiche dell'anno scorso
Elettra Lamborghini prenderà il ruolo di co-conduttrice dell’Eurovision 2026 a Vienna, affiancando Gabriele Corsi. La cantante sostituirà BigMama, che aveva partecipato alla manifestazione l’anno precedente. La decisione è stata annunciata ufficialmente, e l’evento si terrà nella capitale austriaca. La presenza di Lamborghini si inserisce nel nuovo cast della manifestazione musicale internazionale.
Elettra Lamborghini co-condurrà l’Eurovision 2026 da Vienna con Gabriele Corsi, sostituendo BigMama dopo le polemiche dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision Song Contest. La proposta a sorpresa, il commento scherzoso di Milly CarlucciBologna, 19 marzo 2026 – Elettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell'Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi.
Sanremo 2026, cosa significa "si 'na preta" urlato a Elettra Lamborghini: l'anno scorso accadde a Rose VillainAl Festival di Sanremo 2026, prima dell’inizio dell’esibizione di Elettra Lamborghini, dalla platea è stato urlato “si ’na preta” alla cantante.
Una selezione di notizie su Elettra Lamborghini
Temi più discussi: Elettra Lamborghini verso la conduzione dell'Eurovision; Eurovision, Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana con Gabriele Corsi; Sanremo 2027, i ‘veri big’ già in fila per De Martino: Ecco perché torneranno al Festival; Dal palco al feed: Sanremo 2026 sui social.
Eurovision 2026, Elettra Lamborghini più Il Volo: sarà uno show della musica italiana (oltre Sal Da Vinci)La cantante rivelazione dell'ultimo Festival sarà al fianco di Gabriele Corsi nella conduzione dell'evento musicale. E il gruppo farà il suo ingresso tra i super-ospiti. libero.it
Elettra Lamborghini condurrà l'Eurovision 2026 con Gabriele CorsiWilliams Di Liberatore, direttore Intrattenimento prime time della Rai, al termine della conferenza stampa di presentazione di Canzonissima ha annunciato che Elettra Lamborghini, tra i protagonisti de ... ansa.it
Eurovision, Elettra Lamborghini scelta come co-conduttrice della telecronaca italiana La proposta è arrivata a sorpresa durante la conferenza stampa di “Canzonissima”. Sarà al fianco di Gabriele Corsi - facebook.com facebook
Elettra Lamborghini: “Per fortuna che qua a Canzonissima rischio di vincere almeno una sera. Sono contentissima, non vedo l’ora. Tante canzoni diverse, mi vedrete in una veste diversa” #Canzonissima #Sanremo2026 x.com