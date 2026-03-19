Eurovision 2026 Elettra Lamborghini co-conduttrice al posto di Big Mama dopo le polemiche dell'anno scorso

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini prenderà il ruolo di co-conduttrice dell’Eurovision 2026 a Vienna, affiancando Gabriele Corsi. La cantante sostituirà BigMama, che aveva partecipato alla manifestazione l’anno precedente. La decisione è stata annunciata ufficialmente, e l’evento si terrà nella capitale austriaca. La presenza di Lamborghini si inserisce nel nuovo cast della manifestazione musicale internazionale.

Elettra Lamborghini co-condurrà l’Eurovision 2026 da Vienna con Gabriele Corsi, sostituendo BigMama dopo le polemiche dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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