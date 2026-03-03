Picchiata con una mazza da baseball dal fratello tossicodipendente

Botte, calci e aggressioni con una mazza da baseball. Ha subìto tutto questo una donna di 51 anni dal fratello tossicodipendente. Violenze che si ripetevano quotidianamente, che coinvolgevano anche la madre di 73 anni, e che a Giugliano in Campania sono finite con l'arresto del 41enne già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite in famiglia. In casa c'era la donna di 51 anni che era stata aggredita dal fratello. I militari si mettono alla ricerca dell'uomo che viene rintracciato e bloccato o poco dopo nei pressi dell'abitazione.