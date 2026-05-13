Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato c’è l’ombra di Sarri

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli rimane incerto e al centro di molte discussioni, con il confronto con il presidente rinviato. Sullo sfondo si fanno strada ipotesi che coinvolgono anche altri allenatori, come Sarri e Palladino, considerati come possibili alternative. La situazione si presenta complessa e ancora senza una decisione ufficiale, lasciando spazio a molte speculazioni sulla prossima stagione del club.

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