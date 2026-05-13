Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli rimane incerto e al centro di molte discussioni, con il confronto con il presidente rinviato. Sullo sfondo si fanno strada ipotesi che coinvolgono anche altri allenatori, come Sarri e Palladino, considerati come possibili alternative. La situazione si presenta complessa e ancora senza una decisione ufficiale, lasciando spazio a molte speculazioni sulla prossima stagione del club.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c’è l’ombra di Sarri

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