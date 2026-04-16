Napoli vertice De Laurentiis-Conte | futuro e mercato al centro del confronto

Da napolipiu.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il presidente del club e l’allenatore si sono incontrati per discutere delle strategie future e delle operazioni di mercato. L’incontro si è concentrato sulle prospettive della squadra e sulle modalità di rafforzamento della rosa. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto, senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi sulle decisioni prese o sui punti affrontati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il futuro del Napoli passa da un confronto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il vertice tra presidente e allenatore avverrà dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League, un passaggio considerato decisivo per pianificare la prossima stagione. Il patron azzurro è rientrato a Roma dagli Stati Uniti e si prepara a definire le strategie del club insieme al tecnico. Un incontro atteso, che servirà a fare chiarezza non solo sulla posizione di Conte, ma anche sulle prospettive del progetto Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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