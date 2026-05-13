Durante una diretta del Grande Fratello Vip, si è verificato un scontro tra due concorrenti che ha portato alla luce alcune dichiarazioni contrastanti. Selvaggia Lucarelli ha contestato pubblicamente una frase pronunciata da Francesca Manzini, portando alla luce delle incongruenze tra quanto detto e i fatti. La disputa ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, generando discussioni sui social network riguardo alla veridicità delle affermazioni fatte in puntata.

Nella casa del Grande Fratello Vip è esploso un retroscena che ha immediatamente acceso il dibattito fuori dal reality. A tirare in ballo Selvaggia Lucarelli è stata Francesca Manzini, che durante una chiacchierata notturna con Raimondo Todaro ha raccontato un episodio del loro passato professionale comune. Una versione dei fatti che, però, è stata prontamente contestata dalla giornalista, intervenuta sui social con una replica ironica ma decisamente netta. E così, nel giro di poche ore, il presunto “ licenziamento ” si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Andiamo con ordine: ecco la rivelazione di Francesca Manzini su Selvaggia Lucarelli e il presunto licenziamento.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che figuraccia, Selvaggia Lucarelli sbugiarda Francesca Manzini: le bugie hanno le gambe corte! Ecco la verità

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Eccoci ??basta chiudete la bocca a Francesca che ogni parola è una figuraccia #gfvip x.com

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