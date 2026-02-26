Doveva essere uno dei duetti più attesi della serata cover di Festival di Sanremo 2026: Chiello e Morgan insieme sulle note di Mi sono innamorato di te, capolavoro firmato da Luigi Tenco. Poi, a ridosso del Festival, il colpo di scena: niente esibizione in coppia sul palco dell’Ariston. Una rinuncia che ha subito acceso il dibattito, perché le spiegazioni fornite dai due artisti non coincidono affatto. E ora la domanda rimbalza tra fan e addetti ai lavori: chi sta dicendo la verità? Morgan o Chiello, chi dei due mente? La versione di Morgan È stato Morgan a rompere per primo il silenzio, spiegando sui social che non avrebbe cantato sul palco ma avrebbe comunque dato un contributo dietro le quinte. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma Morgan sa che le bugie hanno le gambe corte? Che figuraccia, un cantante rivela tutto: chi mente?

Tatiana Tramacere, tutte le bugie di Dragos che hanno messo in allerta gli investigatori: dalle telecamere a ?Chi l'ha visto?Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata ieri sera nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu,...

Panatta: «Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo. Che vergogna»di Redazione JuventusNews24Panatta: «Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo.

Temi più discussi: Thomas Morgan, quando il gene diventa misurabile; La Fnsi all’Ariston: il 24 flash-mob di protesta; Morgan non sarà sul palco con Chiello durante la serata delle cover di Sanremo. Lui: Sarò dietro le quinte, sarei stato troppo ingombrante; Sanremo 2026, Chiello su Morgan: Ho scelto io, mancava l’intesa musicale.

I Bluvertigo annunciano nuovo progetto ma Morgan non ne sa nulla...Sulla pagina Facebook dei Bluvertigo è stato pubblicato un misterioso artwork con la scritta Electroset. Dopo essere stato annunciato nella primavera 2016, il nuovo album del gruppo è in dirittura d ... tgcom24.mediaset.it

X Factor, ha vinto Marco Ma Morgan lascia: stufoTerminato il talent show che incorona le promesse della musica. A trionfare è stato Marco Mengoni. Il conduttore Facchinetti: Siamo riusciti a raddrizzare una situazione che è cominciata male Milano ... ilgiornale.it

Morgan School Marsala. . Il vero ostacolo alla fluidità non è il vocabolario. È l’italiano che entra in mezzo quando inizi a tradurre tutto. In quei primi secondi si decide: o costruisci la frase perfetta, o lasci uscire una risposta reale. È lì che la fluidità cambia davve - facebook.com facebook