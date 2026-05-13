Che cosa significa oggi insegnare? Risponde il monaco Enzo Bianchi | Maestro non è colui che dà tante nozioni ma lascia un segno INTERVISTA

Durante il congresso nazionale della Uil Scuola, è salito sul palco un ospite insolito: Enzo Bianchi, monaco cristiano e fondatore della Comunità monastica di Bose. In un intervento, ha spiegato che insegnare oggi significa lasciare un segno, piuttosto che trasmettere semplicemente nozioni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato le sue parole in un contesto in cui si discute di temi educativi.

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