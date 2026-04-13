Enzo Amendola l’ex ministro Pd scrutatore a Budapest | Che boomerang Vance da Orbàn venga in Italia nel 2027… – L’intervista

L’ex ministro degli Affari europei ha commentato con un tono critico la recente visita del vicepresidente degli Stati Uniti in Ungheria, sottolineando che sarebbe auspicabile un suo viaggio anche in Italia nel 2027. La dichiarazione arriva a seguito del voto che ha portato alla conclusione di un periodo di governo a Budapest. Amendola ha espresso questa opinione in un’intervista rilasciata a Open, commentando l’attuale situazione politica nel paese europeo.

«Magari i leader Maga venissero a farsi qualche giro anche in Italia nel 2027.». Così l’ex ministro degli Affari europei Enzo Amendola commenta con Open la visita del vicepresidente Usa JD Vance in Ungheria, all’indomani del voto che ha segnato la fine del «regime» a Budapest. Il pensiero è già al voto in programma tra un anno (o giù di lì) in Italia. Fattor comune: la vicinanza dei due capi di governo – Viktor Orbàn e Giorgia Meloni – a un Donald Trump diventato alleato «tossico». Il deputato Pd – raccordo chiave tra Roma e Bruxelles nei governi prima di Giuseppe Conte e poi di Mario Draghi tra il 2019 e il 2022 – è appena rientrato da Budapest, dove è stato in missione per conto dell’Assemblea parlamentare dell’Osce.🔗 Leggi su Open.online Ungheria, Vance a Budapest a sostegno campagna OrbanIl vicepresidente statunitense Vance vola a Budapest per sostenere il primo ministro ungherese Orban in vista della campagna elettore. Vance a Budapest: missione USA per salvare Orbán alle urneIl vicepresidente statunitense JD Vance vola a Budapest martedì 7 aprile 2026 per sostenere Viktor Orbán in vista delle elezioni di domenica.