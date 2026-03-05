Nino Frassica risponde a Valeria Marini con un video | lui fa lo stesso sketch di Sanremo ma a Che Tempo che Fa Lei non piange ma ride | cosa è successo

Nino Frassica ha pubblicato un video su X in risposta a Valeria Marini. Nel video riprende lo stesso sketch portato a Sanremo, questa volta durante la trasmissione Che Tempo che Fa. Valeria Marini non mostra emozioni di tristezza, ma ride nel corso del video. La replica di Frassica non include dichiarazioni, si limita a condividere il contenuto.

Arriva la risposta di Nino Frassica a Valeria Marini. Nessuna dichiarazione ma solo un video rilanciato su X. Cosa era successo? La showgirl era finita in uno sketch del comico siciliano durante la finale di “ Sanremo 2026 “, Frassica si era soffermato sulle difficoltà di pronuncia dell’ex primadonna del Bagaglino perché “operata alla bocca”, con un riferimento indiretto alla chirurgia plastica alle labbra. “Ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato molto offensivo”, ha detto Marini a “ La Volta Buona ” prima che la voce le si spezzasse in pianto. Dopo essersi alzata dal divano ed essere tornata al suo posto, ha spiegato di aver scritto in privato al comico e di aver ricevuto le sue scuse: “Nino Frassica è una persona che stimo molto, Carlo è una persona con cui ho fatto tante cose e l’adoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

