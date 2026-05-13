Durante una visita a un museo del sesso a Tokyo, mi sono seduto al bar vicino a due turisti americani che parlavano con il barista. In uno degli spazi del museo, è presente una statua raffigurante una donna che partorisce un gatto. La visita si svolge in un ambiente caratterizzato da opere e installazioni che esplorano temi legati alla sessualità e all’erotismo.

«Mi siedo al bar accanto a una coppia di turisti americani che conversano con il barman. C'è la statua di una donna che partorisce un gatto. Non provo più la sensazione di spaesamento dell’inizio. Tutto è vivo, allegro, esuberante. Tranne certe spiagge al tramonto, è uno dei posti più belli dove abbia mai bevuto un cocktail» È editor e traduttrice dall’inglese e dal russo. Scrive per diverse testate. Per prima cosa mi chiedono di togliermi le scarpe. È un inverno particolarmente rigido in Giappone e il contatto con le piastrelle del pavimento mi fa quasi pentire di essere venuta fin qui. È tutto partito dal fotografo americano Ed...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che ci faccio in un museo del sesso a Tokyo?

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