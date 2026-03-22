Whoopi Goldberg, attrice settantenne, ha dichiarato di essere felice da sola dopo aver affrontato tre matrimoni falliti. Ha spiegato di preferire vivere senza legami stabili e di fare sesso occasionale solo quando ne sente il bisogno. La donna ha anche sottolineato di non cercare relazioni durature e di apprezzare la libertà di scegliere il proprio stile di vita.

Whoopi Goldberg è stata sposata tre volte. Dal 1973 al 1979 con Alvin Martin, suo ex consulente per la tossicodipendenza e padre di sua figlia Alex, oggi cinquantunenne. Il secondo matrimonio, celebrato nel 1986 e finito dopo due anni, fu con il direttore della fotografia olandese David Claessen. Nel 1994 sposò l'attore e sindacalista Lyle Trachtenberg, da cui divorziò dopo appena un anno. Nonostante i matrimoni finiti, l'attrice ha mantenuto rapporti civili con tutti i suoi ex mariti. Lo ha raccontato lei stessa nel 2024 sempre a The View: «Sono in contatto con ognuno di loro, perché una volta erano miei amici. Non vuol dire che ci sentiamo spesso, ma li rispetto abbastanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Whoopi Goldberg: «Dopo tre divorzi sono felicemente single e faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno»

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