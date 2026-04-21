Che ci faccio qui in scena il nuovo spettacolo di Domenico Iannacone al Teatro Ristori

Al Teatro Ristori è andato in scena “Che ci faccio qui in scena”, il nuovo spettacolo di Domenico Iannacone. Lo spettacolo presenta storie di persone che vivono ai margini, spesso invisibili agli sguardi di chi passa accanto senza fermarsi. Attraverso una narrazione diretta, il testo mette in luce vite che spesso vengono trascurate, ma che custodiscono aspetti profondi e autentici della realtà quotidiana.

Ci sono storie che scorrono accanto a noi senza lasciare traccia apparente, vite che sfioriamo distrattamente e che invece custodiscono il cuore più autentico del nostro tempo. È da questa materia viva che nasce Che ci faccio qui in scena, lo spettacolo di e con Domenico Iannacone che approda al.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Appuntamento al Teatro Ristori con "Che ci faccio qui in scena" il 22 aprile alle 20.30. #veronanetwork #eventi #teatroristori #domenicoiannacone facebook