Durante il 79° Festival di Cannes del 2026, Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sono stati visti insieme, sfoggiando look coordinati che hanno attirato l’attenzione. I due sono apparsi sul red carpet in occasione dell’evento, confermando la loro presenza e il legame pubblico. Questa partecipazione ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e cinema, che hanno seguito con attenzione le immagini e gli outfit scelti dalla coppia.

Eravamo consapevoli che si trattasse appena di una questione di tempo, dunque eccoci qui: Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si stanno preparando a dominare (anche) il 79° Festival di Cannes 2026. Come lo sappiamo? Grazie al loro sbarco iconico sulla Croisette, in due tenute casual perfettamente equilibrate nel livello di coolness. Vediamole nel dettaglio. Alexandra Leclerc, mini trench e denim sulla Croisette (con It Bag a sorpresa). È evidente, Charles e Alexandra Leclerc sembrano prontissimi ad accaparrarsi la pole position in materia di stile a Cannes 2026: a partire dall’arrivo in Costa Azzurra, la coppia monegasca è infatti già riuscita a confermare il rispettivo status di icone globali a colpi di glamour ben assestati.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charles e Alexandra Leclerc, quando amore rima con stile: il look di coppia a Cannes 2026

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