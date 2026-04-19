A Sabaudia, durante una giornata di primavera, Chanel Totti è stata fotografata mentre indossava un outfit semplice: jeans e una canotta bianca. La ragazza ha mostrato il suo look per la stagione calda in un contesto all'aperto, tra le luci intense della giornata. Le immagini sono state scattate in un momento di relax, senza altre persone nelle vicinanze.

A Sabaudia, tra le luci intense di una giornata primaverile, Chanel Totti ha svelato la sua nuova divisa per la stagione calda, puntando su un abbinamento essenziale composto da jeans e canotta bianca. La scelta stilistica, che mira a accompagnare i look dai primi giorni miti fino alle soglie dell’autunno, segna il ritorno in primo piano di capi fondamentali che erano rimasti riposti durante l’inverno. Il clima attuale richiede una gestione costante degli strati, un equilibrio precario tra il bisogno di coprirsi con una giacca e la tentazione di scoprirsi non appena il sole si fa sentire. In questo contesto di transizione, la canotta bianca a costine emerge come l’elemento chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chanel Totti svela il look perfetto: jeans e canotta per la primavera

Notizie correlate

Il primo look estivo di Chanel Totti è con la canotta bianca da quasi 400 euroChanel Totti ha approfittato dell'ultimo weekend caldo e soleggiato per anticipare l'estate 2026 con un look che di sicuro farà tendenza.

Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela cosa ne pensaIn una recente intervista Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le ignobili offese a Chanel Totti, l'aiuto economico di Elodie a Iannone e gli altri gossip da leggere nel weekend; Jeans e canotta, la combo da indossare non-stop fino a settembre (parola di Chanel Totti); Gossip Week: Emma sbotta, Ferragni e Fedez si riavvicinano, Chanel Totti travolta dagli hater; Chanel Totti a Pechino Express in crisi: la compagna di Filippo Laurino è provata.

Insulti a Chanel Totti dopo il video in palestra, la dura replica del personal trainerChanel Totti travolta dagli insulti social dopo un video in palestra. Il personal trainer la difende: Commenti vergognosi ... corrieredellosport.it

Claudio Pallitto denuncia il cyberbullismo contro Chanel Totti e ne tutela l’immagineInsulti social contro Chanel Totti, il trainer Pallitto denuncia il body shaming La giovane influencer Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary ... assodigitale.it

Una fragilità personale riaffiora sotto i riflettori di Pechino Express. Nel reality Sky, Chanel Totti vive uno dei momenti più intensi del suo percorso, tornando a parlare della separazione dei suoi genitori. (Qui le pagelle di Pechino Express). Nel corso della punta facebook

Chanel Totti vittima di body shaming. Il personal trainer la difende: «Voi violenti, vi nascondete dietro i social» x.com