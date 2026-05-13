CGIL | Alessandra Tersigni sale a Roma nel team per i Diritti Sociali

Una nuova figura si aggiunge al team dei Diritti Sociali a Roma, con alle spalle un'esperienza consolidata sul territorio. Si tratta di una sindacalista che ha lavorato in diverse realtà locali, portando con sé una conoscenza diretta delle questioni sociali e dei bisogni dei lavoratori. La nomina ha suscitato attenzione sulla relazione tra la base e la segreteria nazionale, senza che siano state rivelate decisioni ufficiali in merito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui