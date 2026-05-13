CGIL | Alessandra Tersigni sale a Roma nel team per i Diritti Sociali
Una nuova figura si aggiunge al team dei Diritti Sociali a Roma, con alle spalle un'esperienza consolidata sul territorio. Si tratta di una sindacalista che ha lavorato in diverse realtà locali, portando con sé una conoscenza diretta delle questioni sociali e dei bisogni dei lavoratori. La nomina ha suscitato attenzione sulla relazione tra la base e la segreteria nazionale, senza che siano state rivelate decisioni ufficiali in merito.
? Punti chiave Chi è la sindacalista che porterà l'esperienza del territorio a Roma?. Come influenzerà questa nomina il rapporto tra base e segreteria nazionale?. Quali strategie sociali porterà la nuova coordinatrice nel cuore del sindacato?. Perché la CGIL ha scelto proprio una figura esperta della funzione pubblica?.? In Breve Coordinamento affidato alla segretaria nazionale Daniela Barbaresi a Roma.. Esperienza pregressa maturata in Fiom Pescara e segreteria regionale Abruzzo Molise.. Riconoscimento professionale espresso dalla segretaria generale Alessandra Di Simone.. Obiettivo di ricucire legami tra decisioni nazionali e realtà territoriali locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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