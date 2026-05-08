Grande Fratello Vip 2026 diretta quindicesima puntata | il team Antonella batte il team Alessandra nella sfida dei talenti
Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa l’8 maggio, la conduttrice ha dato il via alla diretta alle 22:02, entrando in studio. Durante la serata si è svolta una sfida tra due team, guidati rispettivamente dai partecipanti Antonella e Alessandra. Alla fine della prova, il team di Antonella ha ottenuto la vittoria sulla squadra di Alessandra.
8 maggio – 21:58. Breve anteprima. 8 maggio – 22:02. Ilary Blasi entra in studio e dà il via alla nuova puntata. Salutate le opinioniste, si collega con la casa per testare gli uomi dei concorrenti e chiude il televoto. 8 maggio – 22:04. Antonella vs Alessandra. Le due finaliste Antonella e Alessandra sono chiamate nella ‘nuvola’, a rapporto da conduttrice e opinioniste. E’ l’occasione per rinfacciarsi le cose che l’una non sopporta dell’altra. In settimana si sono anche sfidate nel ruolo di Miranda de Il diavolo veste Parda e il pubblico via social ha votato: vince la Mussolini. 8 maggio – 22:28. Si passa al verdetto del televoto. Primi salvataggi: Adriana e Francesca.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Notizie correlate
Grande Fratello Vip 2026, diretta quindicesima puntata: eliminazione a sorpresaAnticipazioni quidicesima puntata di venerdì 8 maggio 2026 Quindicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le...
Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni undicesima puntata: Antonella, Alessandra e Adriana unite per ‘separare’ Raimondo e FrancescaAnticipazioni undicesima puntata di mercoledì 22 aprile 2026 Eccezionalmente di mercoledì, Ilary Blasi conduce l’undicesimo appuntamento del Grande...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera.
Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it
Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it
"È aggressiva. Si infila come la lama di un coltello e cerca di dilaniarti. Infierisce, non ha pietà. Ha sempre un obiettivo da colpire". Confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Ilary Blasi ha deciso che era giunto il momento che tu facebook
Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com