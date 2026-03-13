Stretta sul diritto di sciopero Italia bocciata dal Comitato europeo dei diritti sociali | nel mirino tre violazioni della normativa Ue

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha respinto l’Italia per aver violato la normativa della Carta sociale europea riguardo al diritto di sciopero. La decisione si basa su tre specifiche infrazioni che coinvolgono le modalità e le garanzie previste dalla legge italiana in materia di proteste sindacali. La bocciatura evidenzia come il paese non abbia rispettato alcuni requisiti stabiliti dall’Unione Europea in questo settore.

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha bocciato l’Italia per violazione della Carta sociale europea in materia di diritto di sciopero. La decisione, adottata il 10 settembre 2025 e pubblicata oggi, accoglie il reclamo collettivo n. 2082022 presentato dall’Unione Sindacale di Base contro la legge n. 1461990. Tre le violazioni accertate, due con tredici voti favorevoli su quindici e una all’unanimità. La prima concerne la definizione eccessivamente ampia di servizi pubblici essenziali. L’elenco, ingrossato dalla legge n. 1822015 e dalla Commissione di garanzia nel corso degli anni, include settori che non possono essere qualificati essenziali in senso stretto: musei, cure termali, taxi, mense scolastiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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