Cesenatico riabbraccia il suo poeta | un pomeriggio di studi e musica per Stefano Simoncelli

A un anno dalla scomparsa di Stefano Simoncelli, poeta nato nel 1950, il Comune di Cesenatico organizza un pomeriggio dedicato ai suoi studi e alla musica. L’evento si svolge presso Casa Moretti, che conserva le sue carte e documenti. La giornata prevede momenti di confronto critico e di celebrazione, con l’obiettivo di ricordare la figura dello scrittore e poeta in modo semplice e diretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui