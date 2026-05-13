Cesenatico riabbraccia il suo poeta | un pomeriggio di studi e musica per Stefano Simoncelli
A un anno dalla scomparsa di Stefano Simoncelli, poeta nato nel 1950, il Comune di Cesenatico organizza un pomeriggio dedicato ai suoi studi e alla musica. L’evento si svolge presso Casa Moretti, che conserva le sue carte e documenti. La giornata prevede momenti di confronto critico e di celebrazione, con l’obiettivo di ricordare la figura dello scrittore e poeta in modo semplice e diretto.
A un anno dalla scomparsa di Stefano Simoncelli (1950-2025), il Comune di Cesenatico con Casa Moretti (oggi depositaria delle sue carte) si prepara a ricordare uno dei suoi poeti più rappresentativi con un omaggio carico di affetto e memoria ma anche con un primo approfondimento critico della sua.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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