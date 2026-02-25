Padovano carica la Juve | Nel calcio può succedere di tutto sembra impossibile ma non lo è ancora Per ribaltare il risultato serve questo 

Michele Padovano carica la Juventus in vista del match di Champions League di questa sera, dicendo cosa serve alla squadra di Spalletti per ribaltare il risultato. L’ex calciatore della Juve Michele Padovano ha parlato a La Stampa del match di questa sera tra i bianconeri e il Galatasaray. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA RIMONTA – « Nel calcio può sempre succedere di tutto. Sembra impossibile ma non lo è ancora. Certo, le possibilità sono poche. Secondo me possiamo spingerci fino al 20, 25.anche 30%. Ma sono comunque poche se si pensa che parliamo pur sempre della Juve » COSA SERVE – « Cosa servirà per ribaltare il risultato? Intanto Spalletti deve riuscire a fare in modo che la squadra resetti tutto dopo le ultime due sconfitte. Secondo me potrebbe bastare ritrovare una Juve come quella che ha giocato alla pari con l’Inter a San Siro nonostante l’inferiorità numerica. Il giocatore decisivo? Uno non basta, i giocatori chiave di questa Juve sono evidenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bodo Glimt Inter, parla il capitano Berg: «Loro sono favorito, ma nel calcio può succedere di tutto. Se giochiamo al nostro livello…»Il capitano del Bodo Glimt, Berg, ha affermato che l’Inter è considerata favorita per la partita di Champions League, ma ha anche avvertito che nel calcio tutto può succedere.

Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo»Tommaso Turci, giornalista di DAZN, mette in guardia: in Serie A tutto può ancora succedere.

Argomenti discussi: Modena, mercoledì porte aperte per accogliere la carica dei tifosi; Bari, Longo: Non siamo squadra. A Padova per reagire.

Padovano: Juve-Galatasaray? Nel calcio può succedere di tutto, ma massimo il 30% di chances di qualificazioneIntervistato da La Stampa, Michele Padovano, ex attaccante della Juventus tra le altre, si sofferma sul match di Champions League che la Juventus giocherà stasera allo ... tuttojuve.com

Juve-Galatasaray, Padovano realista: Non è finita ma possibilità di qualificazione al 30%Juventus-Galatasaray non è ancora finita. Ne è convinto Michele Padovano. L'ex attaccante bianconero ha parlato ai taccuini dell'edizione. tuttomercatoweb.com

TISO Tiso ha un ceppo nel torinese, uno veneto, nel veronese, vicentino, padovano soprattutto e veneziano, uno a Roma, uno piccolo nel foggiano ed uno tra beneventano ed avellinese, dovrebbe derivare dal nome medioevale germanico Tiso, Tisonis, di cui - facebook.com facebook