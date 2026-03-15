Muore bimba di 4 anni | era stata appena dimessa dall’Ospedale di Rimini

Da dailynews24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di quattro anni, che era stata appena dimessa dall’ospedale di Rimini, è morta durante la notte. La notizia ha suscitato grande sgomento nella cittadinanza. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze di questa tragedia, mentre i familiari sono sotto shock per quanto accaduto. La comunità si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa e dolorosa.

Una grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. La piccola, di origine ucraina, era stata portata in ospedale dai genitori venerdì sera a causa di una febbre comparsa poche ore prima. I familiari, preoccupati per l’aumento della temperatura, avevano deciso di rivolgersi al servizio all’Ospedale. Durante i controlli medici, i sanitari avevano riscontrato parametri vitali regolari e nessuna anomalia significativa negli esami effettuati. Anche le analisi del sangue non avevano mostrato segnali di infezioni gravi o condizioni critiche. Dopo la somministrazione di un farmaco antipiretico, la febbre si era rapidamente ridotta. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Bimba di 4 anni muore in ospedale, era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso: disposti accertamentiUna bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico.

Va in vacanza a Fuerteventura e muore per un malore. Era stata dimessa due volte dall’ospedaleDoveva essere un viaggio di piacere quello di Letizia Ciampi, originaria di Firenze, in vacanza alle Canarie durante le festività.

Contenuti e approfondimenti su Muore bimba di 4 anni era stata appena...

Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo; Rimini, bimba di 4 anni muore dopo febbre: disposta l’autopsia; Papa Leone benedice la tela per il santuario del Faito di Vico Equense.

ospedale di rimini muore bimba di 4A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvvisoBimba di 4 anni muore a Rimini dopo le dimissioni dall'ospedale Infermi. Accertamenti e autopsia per chiarire il decesso dopo un malore improvviso ... virgilio.it

ospedale di rimini muore bimba di 4Rimini, bimba di 4 anni muore poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedalePer capire le cause del decesso saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari e non è escluso che anche la Procura possa chiedere l'autopsia sul corpo della piccola ... tg24.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.