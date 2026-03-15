Muore bimba di 4 anni | era stata appena dimessa dall’Ospedale di Rimini

Una bambina di quattro anni, che era stata appena dimessa dall’ospedale di Rimini, è morta durante la notte. La notizia ha suscitato grande sgomento nella cittadinanza. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze di questa tragedia, mentre i familiari sono sotto shock per quanto accaduto. La comunità si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa e dolorosa.

Una grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. La piccola, di origine ucraina, era stata portata in ospedale dai genitori venerdì sera a causa di una febbre comparsa poche ore prima. I familiari, preoccupati per l’aumento della temperatura, avevano deciso di rivolgersi al servizio all’Ospedale. Durante i controlli medici, i sanitari avevano riscontrato parametri vitali regolari e nessuna anomalia significativa negli esami effettuati. Anche le analisi del sangue non avevano mostrato segnali di infezioni gravi o condizioni critiche. Dopo la somministrazione di un farmaco antipiretico, la febbre si era rapidamente ridotta. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Bimba di 4 anni muore in ospedale, era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso: disposti accertamentiUna bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. Va in vacanza a Fuerteventura e muore per un malore. Era stata dimessa due volte dall’ospedaleDoveva essere un viaggio di piacere quello di Letizia Ciampi, originaria di Firenze, in vacanza alle Canarie durante le festività. Contenuti e approfondimenti su Muore bimba di 4 anni era stata appena... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo; Rimini, bimba di 4 anni muore dopo febbre: disposta l’autopsia; Papa Leone benedice la tela per il santuario del Faito di Vico Equense. A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvvisoBimba di 4 anni muore a Rimini dopo le dimissioni dall'ospedale Infermi. Accertamenti e autopsia per chiarire il decesso dopo un malore improvviso ... virgilio.it Rimini, bimba di 4 anni muore poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedalePer capire le cause del decesso saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari e non è escluso che anche la Procura possa chiedere l'autopsia sul corpo della piccola ... tg24.sky.it Una bambina di quattro anni è deceduta nella notte all'ospedale Infermi di Rimini, dopo essere stata dimessa poche ore prima dalla stessa struttura. La piccola, di nazionalità ucraina, era stata accompagnata dai genitori venerdì sera, intorno alle 21.30, all'am facebook