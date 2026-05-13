Centrodestra | Meloni stabile al 28,8% ma l’ascesa di Vannacci crea rischi

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra mantiene una stabilità con la leader principale al 28,8%. Tuttavia, la crescita di un altro esponente del partito ha provocato preoccupazioni riguardo ai possibili effetti sui rapporti interni e sulla compattezza della coalizione. Si discute anche di quali figure possano contribuire a rafforzare il fronte del campo largo e di come questa dinamica possa influenzare le prossime elezioni.

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