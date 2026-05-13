Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 37ª giornata
Per la 37ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida dettagliata sui centrocampisti più consigliati e quelli da evitare. La suddivisione in fasce aiuta a orientarsi tra i nomi di punta e le scelte più rischiose, offrendo informazioni utili per le formazioni. La proposta include sia i giocatori con maggiori possibilità di rendimento sia quelli con potenziale meno affidabile in questa fase della stagione.
Archiviata la 36ª giornata, la Serie A è pronta a ripartire con il penultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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