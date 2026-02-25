Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 27ª giornata

Un'analisi mostra che molti centrocampisti rischiano di sottoperformare questa settimana a causa di infortuni e rotazioni degli allenatori. Per aiutare i fantallenatori, abbiamo suddiviso i giocatori in fasce, evidenziando chi può fare la differenza e chi invece è meglio evitare. La nostra guida si concentra sulle ultime notizie di formazione e sulle statistiche recenti. Questo approccio permette di orientarsi meglio nelle scelte per la 27ª giornata di campionato.

La 27ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 27 febbraio alle 20.45 con Parma-Cagliari e si chiuderà lunedì 2 marzo con Udinese-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque.