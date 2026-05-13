Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 37ª giornata
Per la 37ª giornata di campionato, i difensori consigliati al fantacalcio sono stati suddivisi in fasce, offrendo una panoramica chiara sui giocatori da schierare e quelli da evitare. La guida fornisce dettagli sui principali nomi, analizzando le prestazioni recenti e le probabilità di bonus o malus. Si tratta di un elenco utile per chi vuole ottimizzare le proprie scelte prima dell’ultimo turno di campionato.
Archiviata la 36ª giornata, la Serie A è pronta a ripartire con il penultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 27ª giornata
Temi più discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata; Fantacalcio, 36^ giornata: i difensori da schierare; Consigli Fantacalcio 36ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Fantacalcio, i campo o panca della 36^ giornata di Serie A.
? #fantacalcio: I migliori difensori del girone di ritorno facebook
Sono rimasto con 2 difensori al fanta Eeeee ma israele x.com
Fanta a 10 vinto con due giornate di anticipo: la mia rosa reddit
Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com
Rensch, mese da protagonista al fanta: dopo i tre assist di fila arriva anche il primo golMomento d'oro per l'esterno giallorosso, il quale ha collezionato quattro bonus nelle ultime cinque gare giocate: tra i low cost del suo ruolo rappresenta un affare ... gazzetta.it