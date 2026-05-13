Centri in Albania ora sorgono dubbi sul futuro del protocollo

Nel corso della mattinata si è verificato un momento di confusione in Albania, quando il ministro degli Esteri ha rilasciato dichiarazioni durante un'intervista a Euractiv. In seguito a questi interventi, sono emersi dubbi riguardo al futuro di alcuni centri nel paese e al protocollo di cui fanno parte. La situazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori, senza che siano ancora chiare le conseguenze di quanto dichiarato.

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La rimpatriota Il ministro degli Esteri albanese chiude al rinnovo, poi Rama ritratta. Ma è caos giuridico. Da giugno le nuove regole europee. Ma l’applicazione è piena di ostacoli per il governo. Le opposizioni attaccano: «Simbolo del fallimento dell’esecutivo». Oggi la premier risponde in Senato La rimpatriota Il ministro degli Esteri albanese chiude al rinnovo, poi Rama ritratta. Ma è caos giuridico. Da giugno le nuove regole europee. Ma l’applicazione è piena di ostacoli per il governo. Le opposizioni attaccano: «Simbolo del fallimento dell’esecutivo». Oggi la premier risponde in Senato Il caos è scoppiato a metà mattina, quando il ministro degli esteri albanese Ferit Hoxha ha risposto alle domande di Euractiv.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Centri in Albania, ora sorgono dubbi sul futuro del protocollo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue Notizie correlate Leggi anche: Nuovo blitz delle toghe contro gli hotspot: “Dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania” Corte di Roma: stop al protocollo Italia-Albania, dubbiLa Corte d’appello di Roma ha espresso forti dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania, mettendo in discussione l’uso del centro di... Argomenti più discussi: Centri per migranti in Albania, Tirana non rinnoverà l'accordo con l'Italia; Palazzo Chigi ci riprova: Nei centri in Albania i migranti presi in mare; Centri in Albania, ora sorgono dubbi sul futuro del protocollo; Albania non intede prorogare accordo CPR con l'Italia. ? ?? ??????? Giorgia Meloni? ??????? ????? ??? ????????... Prima doveva essere il ‘modello europeo’. Ora perfino l’ #Albania dice: grazie, ma anche no. Milioni buttati in propaganda, centri vuoti, figuracce internazionali. x.com Cpr in Albania, l'avvocato della Corte Ue conferma la validità. Meloni: Due anni persi a causa di letture forzate e infondate. Il Pd: Non è una sentenza reddit L’Albania non rinnoverà oltre il 2030 l’accordo sui centri per il rimpatrio con l’Italia: Per quella data faremo parte della UeL'Albania non rinnoverà oltre il 2030 l'accordo sui centri per il rimpatrio con l'Italia: Per quella data faremo parte della Ue ... blitzquotidiano.it