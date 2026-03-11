Le autorità giudiziarie hanno effettuato un nuovo intervento contro il governo, concentrandosi sul protocollo tra Italia e Albania relativo agli hotspot. Le indagini si sono concentrate sulla legittimità di tale accordo, con accertamenti in corso sulla sua conformità alle norme vigenti. L'azione si inserisce in una serie di interventi giudiziari recenti che coinvolgono decisioni prese dall'esecutivo.

Anche nelle ultime ore arriva un blitz delle toghe contro il governo. Stavolta nel mirino finisce l’accordo per gli hotspot in Albania. “La richiesta di convalida del trattenimento non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l’applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e il 17 novembre scorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”. È quanto si legge in tre dispositivi emessi a febbraio dalla Corte d’Appello di Roma con cui sono sono stati convalidati i trattenimento nel Cpr di Gjader in Albania per tre richiedenti “protezione internazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuovo blitz delle toghe contro gli hotspot: “Dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania”

