La Corte d’appello di Roma ha deciso di sospendere il protocollo tra Italia e Albania, sollevando questioni sulla validità dell’accordo. La decisione riguarda in particolare l’utilizzo del centro di Gjader come luogo di detenzione per migranti in attesa di rimpatrio. La questione riguarda quindi la legittimità di questa procedura e i suoi risvolti legali.

La Corte d’appello di Roma ha espresso forti dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania, mettendo in discussione l’uso del centro di Gjader come luogo di trattenimento per migranti in attesa di rimpatrio. I giudici hanno bloccato la convalida dei trattenimenti di tre cittadini marocchini, sostenendo che la normativa applicata dal governo potrebbe non essere compatibile con le direttive europee sul diritto di asilo. In un momento cruciale, mentre Giorgia Meloni difendeva il progetto al Parlamento accusando i magistrati di liberare irregolari pericolosi, la magistratura romana ha ribaltato la narrazione politica evidenziando un conflitto giuridico profondo tra le decisioni esecutive e i diritti fondamentali sanciti dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corte di Roma: stop al protocollo Italia-Albania, dubbi

Articoli correlati

Protocollo Italia-Albania, la Corte d'Appello di Roma: "Dubbi su legittimità"La pronuncia della Corte d'appello di Roma sul trasferimento di tre richiedenti asilo marocchini anche condannati per droga, violenza sessuale e...

Corte d'appello di Roma boccia protocollo Italia-Albania: "Dubbi sulla legittimità e sulla conseguente legge di ratifica"Anche la Corte d'appello di Roma si esprime sul protocollo Italia-Albania del governo, bocciandolo.

Contenuti utili per approfondire Corte di Roma stop al protocollo Italia...

Temi più discussi: Le ragioni del No di Gabriella Luccioli; Perchè votare NO, podcast live l’11 marzo; Varia l’altezza dell’edificio ma non la superficie abitabile? Non è sopraelevazione; Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità.

Roma assediata dal traffico di droga e dalla criminalità. L'allarme del presidente della corte d'AppelloAllarme magistratura sotto organico. Nella Capitale, assediata dal traffico di droga e dalle organizzazioni criminali la giustizia arranca. A parlare sono i numeri che raccontano come la Capitale e ... romatoday.it

Massidda, Corte penale internazionale: Sul caso Almasri in gioco il prestigio di RomaGenova – Nel suo trentesimo rapporto sulla Libia, che ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’Onu riunito il 25 novembre a New York, la Corte penale internazionale sollecita il governo di Tripoli ... ilsecoloxix.it

Corte d'appello di Roma: "Dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania". Lo scrivono i giudici in sentenze che non hanno convalidato i trattenimenti dei migranti nel centro di permanenza per il rimpatrio. #ANSA - facebook.com facebook

La Corte d’Appello di Roma non convalida il trattenimento di 4 immigrati, tra cui un marocchino già condannato per violenze su un minore di 14 anni x.com