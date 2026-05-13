Centri estivi domande per il servizio di assistenza | Garantite quattro settimane a costo zero

A partire da venerdì 15 maggio, è possibile presentare le domande per usufruire del servizio di assistenza scolastica educativa specialistica e della comunicazione alternativa e aumentativa durante i centri estivi promossi dal Comune di Latina. Il servizio garantisce quattro settimane di assistenza a costo zero, offrendo supporto ai bambini e ragazzi che ne hanno bisogno. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dall’amministrazione comunale.

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Al via venerdì 15 maggio le domande per il servizio di assistenza scolastica educativa specialistica e della comunicazione alternativa e aumentativa presso i centri estivi del Comune di Latina. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica tra il 15 maggio e il primo.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Notizie correlate Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Centri estivi 2026: dal 30 marzo al via le domande onlinePrevisti cinque turni distribuiti nei diversi quartieri della città: quest’anno si potranno selezionare le sedi del quartiere di residenza o... Temi più discussi: Avviso Pubblico per centri estivi 2026: pubblicato il bando per progetti educativi e ricreativi per minori 3-17 anni; Centri estivi a Bologna, sistema in tilt per 140 famiglie. Mamma Giovanna: Se finisco in lista d’attesa, porto i figli in Comune; Centri estivi, oggi a Bologna è il click day: Tutti davanti al pc per cercare soluzioni alla lunga estate senza scuola; Conciliazione vita-lavoro 2026: avviso per i gestori di centri estivi nel Distretto Pianura Est. Stanziati oltre 43 mila euro a sostegno di bambini e ragazzi con disabilità: domande aperte fino al 29 maggio per partecipare ai centri estivi 2026 #BellariaIgeaMarina #Attualita x.com Le nostre domande dai nonni sono permesse? Ho solo bisogno di consigli per un regalo di compleanno. - reddit.com reddit Al via le domande per l’assistenza educativa specialistica e CAA nei centri estivi, l’Assessore di Latina Censi: Garantite 4 settimane a costo zeroAl via le domande per il servizio di assistenza scolastica educativa specialistica e CAA presso i centri estivi del Comune di Latina. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate obbligatoriam ... latinaquotidiano.it Centri estivi 2026, sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti l’avviso pubblicoIl Settore II Servizi al cittadino ha pubblicato sull’Albo Pretorio sezione Determine l’Avviso pubblico per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei centri diurni estivi ... rietinvetrina.it