Vacanze scolastiche alle porte Ecco l’offerta dei centri estivi

Con l’avvicinarsi delle vacanze scolastiche, i centri estivi propongono diverse offerte per le famiglie. Da settimane, molte strutture pubblicizzano programmi di attività, laboratori e escursioni pensati per bambini e ragazzi di tutte le età. Le iscrizioni sono già aperte in molte regioni, mentre le famiglie valutano le opzioni disponibili per organizzare il tempo libero dei propri figli durante il periodo estivo.

Con lo sbocciare del mese di maggio, gli studenti iniziano a sentire il profumo di vacanza. E alla chiusura delle scuole, per i genitori che lavorano si presenta puntualmente lo stesso problema: a chi lasciare i bambini e i ragazzi durante la giornata? Chi non può contare sui nonni, ricorre spesso all’iscrizione ai centri estivi, che impegnano i giovanissimi in mille attività educative e ludiche. A Castrocaro Terme e Terra del Sole si rinnovano le proposte nate in seno ai centri parrocchiali. All’ombra del Campanone torna l’appuntamento con ‘ Estate Ragazzi ’, il centro organizzato a Pieve Salutare (via Nazionale 169) dal sodalizio ‘Il Corridoio’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacanze scolastiche alle porte. Ecco l’offerta dei centri estivi STOP ALLE LUNGHE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE LA PROPOSTA! Notizie correlate Leggi anche: Centri estivi: ampliata l’offerta con 927 posti e servizi anche ad agosto 10 milioni per i centri estivi 2026: sostegno alle famiglie e ampliamento dei servizi. L’Emilia Romagna stanzia fondi europeiLa Regione Emilia-Romagna destina 10 milioni di euro ai centri estivi per il 2026, utilizzando fondi europei del Programma regionale Fse+ 2021-2027. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Vacanze scolastiche alle porte. Ecco l’offerta dei centri estivi; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola. Vacanze scolastiche alle porte. Ecco l’offerta dei centri estiviDa Pieve Salutare a Ladino, sono diverse le opzioni pensate per bambini e ragazzi anche a settembre. msn.com Calendario scolastico 2026/2027, tutte le date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it VARIAZIONE ORARI - VACANZE SCOLASTICHE Si informa l'utenza che nel periodo delle vacanze scolastiche, il 2 e 4 Maggio 2026, il servizio di trasporto seguirà l'orario feriale invernale vacanze scolastiche ( scuole chiuse ) Il servizio feriale scolastico ripre - facebook.com facebook