Centri estivi e spazi ritrovo | Raddoppia l’offerta

Quest’estate, i centri estivi e gli spazi di aggregazione a Vinci si arricchiscono con due nuove organizzazioni che si uniscono alle già presenti. La società cooperativa Eskimo e l’Asd Giovani Calcio Vinci vengono affiancate dalla Uisp Empoli Valdelsa e dall’Asd Bunny Club, portando così a quattro il numero di gestori coinvolti nell’iniziativa Vinci Estate. La proposta include diverse attività pensate per i ragazzi durante i mesi più caldi.

VINCI L’estate dei ragazzi insieme al Genio di Leonardo. Torna Vinci Estate, con due novità. La prima è che i gestori sono due in più del 2025: alla società cooperativa Eskimo e all’Asd Giovani Calcio Vinci si uniscono la Uisp Empoli Valdelsa e l’asd Bunny Club. La seconda è che questi centri estivi aprono la stagione delle attività al nuovo centro di aggregazione giovanile di Ripalta, nell’ex area Tamburini. Sono previste ore di sostegno dei bambini con disabilità. "L’ampliamento dell’offerta dei centri estivi e l’apertura del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile a Ripalta rappresentano un passo importante per la nostra comunità", afferma il sindaco, Daniele Vanni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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