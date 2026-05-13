Centrale A2A alta adesione allo sciopero I sindacati insorgono | A rischio centinaia di posti di lavoro
Lo sciopero dei lavoratori dell’impianto A2A di San Filippo del Mela ha registrato un’altissima partecipazione, con i sindacati che contestano la situazione critica del sito e parlano di un possibile rischio di perdita di centinaia di posti di lavoro. La protesta, promossa da Cgil, Fiom, Fillea e Filcams Messina, è stata indetta per evidenziare le preoccupazioni riguardo alla diminuzione delle attività industriali nel sito.
Alta adesione allo sciopero dei lavoratori dell’impianto A2A di San Filippo del Mela promosso da Cgil, Fiom, Fillea e Filcams Messina per denunciare la grave situazione che si sta determinando attorno al sito industriale e il concreto rischio di una progressiva smobilitazione delle attività.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
"Alta adesione" allo sciopero dei corrieri Amazon, i sindacati: "La stabilità lavorativa non può essere utopia"Filt Cgil Pisa, Fit-Cisl e UilTrasporti Toscana annunciano l'esito dello sciopero di due ore a fine turno lavorativo svolto nella giornata di ieri,...
Istituti tecnici, alta adesione allo sciopero nelle scuole fiorentine. Cgil in presidio davanti alla PrefetturaFirenze, 7 maggio 2026 – Alta adesione allo sciopero nazionale degli istituti tecnici proclamato dalla Flc Cgil contro la riforma voluta dal ministro...