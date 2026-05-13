Centrale A2A alta adesione allo sciopero I sindacati insorgono | A rischio centinaia di posti di lavoro

Lo sciopero dei lavoratori dell’impianto A2A di San Filippo del Mela ha registrato un’altissima partecipazione, con i sindacati che contestano la situazione critica del sito e parlano di un possibile rischio di perdita di centinaia di posti di lavoro. La protesta, promossa da Cgil, Fiom, Fillea e Filcams Messina, è stata indetta per evidenziare le preoccupazioni riguardo alla diminuzione delle attività industriali nel sito.

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