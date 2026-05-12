Alta adesione allo sciopero dei corrieri Amazon i sindacati | La stabilità lavorativa non può essere utopia
Nella giornata di ieri, 11 maggio, si è svolto uno sciopero di due ore alla fine del turno presso la filiale Amazon di Pisa. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil Pisa, Fit-Cisl e UilTrasporti Toscana hanno comunicato un'alta partecipazione dei lavoratori del settore, in particolare del personale impiegato nelle aziende appaltatrici dell'ultimo miglio. Lo sciopero ha coinvolto i corrieri impiegati nelle consegne, con l'obiettivo di richiedere miglioramenti sulla stabilità lavorativa.
Filt Cgil Pisa, Fit-Cisl e UilTrasporti Toscana annunciano l'esito dello sciopero di due ore a fine turno lavorativo svolto nella giornata di ieri, 11 maggio, presso la filiale Amazon DTC2 di Pisa, che ha coinvolto il personale viaggiante operante nelle aziende appaltatrici dell'ultimo miglio."Si.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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