Centinaia di utenze salvate dal rischio chiusura | con il protocollo d' intesa risparmiati oltre 15 mila euro
Centinaia di utenze sono state salvate dalla possibile chiusura nel 2025 grazie a un protocollo d'intesa tra l'Unione della Bassa Romagna e il Gruppo Hera. Con questa collaborazione sono stati risparmiati oltre 15 mila euro e sono state tutelate le famiglie con fragilità economica assistite dai Servizi sociali. I risultati sono stati presentati di recente, evidenziando l’efficacia dell’accordo nel prevenire la sospensione dei servizi.
Sarebbero centinaia le utenze salvate dalla chiusura nel 2025. L'Unione della Bassa Romagna e il Gruppo Hera hanno presentano i risultati del protocollo d'intesa per la tutela delle famiglie con fragilità economica seguite dai Servizi sociali. Lo strumento, attivo sul territorio dal 2016 e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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