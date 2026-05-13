Centinaia di utenze salvate dal rischio chiusura | con il protocollo d' intesa risparmiati oltre 15 mila euro

Centinaia di utenze sono state salvate dalla possibile chiusura nel 2025 grazie a un protocollo d'intesa tra l'Unione della Bassa Romagna e il Gruppo Hera. Con questa collaborazione sono stati risparmiati oltre 15 mila euro e sono state tutelate le famiglie con fragilità economica assistite dai Servizi sociali. I risultati sono stati presentati di recente, evidenziando l’efficacia dell’accordo nel prevenire la sospensione dei servizi.

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