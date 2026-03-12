A poco più di un anno dalla firma del protocollo d'intesa a Roma, diversi sindacati, Eni, e il ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno collaborato sul progetto di transizione. Tuttavia, il futuro di Versalis, così come quello di Enel ed Euroapi, rimane ancora incerto. La situazione attuale coinvolge più attori e si riferisce a processi specifici di evoluzione industriale.

È trascorso poco più di un anno da quando, a Roma, diversi sindacati siglarono il protocollo con Eni e ministero delle Imprese e del Made in Italy sul progetto di transizione ecologica dello stabilimento Versalis di Brindisi. Circa tre settimane dopo, la società diede il via allo spegnimento del cracking, il cui ciclo produttivo era partito per la prima volta in città nel 1963, per poi fermarsi dopo il gravissimo incidente dell’8 dicembre 1977 e infine ripartire nel 1993. Non solo chimica A tracciare il bilancio di quanto accaduto da allora, in un periodo nel quale tante cose sono cambiate, è il segretario regionale della Filctem Cgil (uno dei sindacati che non hanno sottoscritto il protocollo) Antonio Frattini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - A un anno dal protocollo d'intesa, il futuro di Versalis è ancora incerto, come quello di Enel ed Euroapi

Articoli correlati

Kate Middleton, il futuro di George è ancora incerto: la veritàKate Middleton e William non hanno ancora comunicato in quale istituto andrà George il prossimo settembre.

Rins confessa: "Vorrei restare in Yamaha, ma il mio futuro è ancora incertoAll’avvicinarsi del decimo anno in MotoGP, il percorso di Álex Rins entra in una fase decisiva.

Contenuti e approfondimenti su A un anno dal protocollo d'intesa il...

Discussioni sull' argomento Plenitude (Eni) acquisterà da Methagora biometano prodotto in Francia per i prossimi 15 anni; Corsa contro il tempo per la nuova hydrogen refueling station dell’Eni a Marghera, dedicata ai bus di AVM/ACTV; Brindisi | Eni in pausa il sindacato chiede decisioni entro.

Eni, com’è andato il 2025 anche di Plenitude, Enilive e VersalisLa produzione di idrocarburi di Eni supera le attese, mentre i business della transizione ottengono valutazioni miliardarie. startmag.it

La Masterclass di oggi sul tema "salute e sicurezza" ha tenuto alta l'attenzione dei nostri RLS. Un dibattito arricchito dalla presenza dell'ingegnere Borgese che in qualità di RSPP di stabilimento Versalis Ravenna ,racconta quanto il tema sicurezza sia importa - facebook.com facebook