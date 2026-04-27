Irregolarità igieniche e strutturali in tre locali tra centro storico e viale Della Regione | sanzioni per oltre 15 mila euro

Tre locali situati tra il centro storico e viale Della Regione sono stati oggetto di controlli da parte della task force coordinata dalla polizia. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità igieniche e strutturali, che hanno portato a sanzioni per un totale superiore ai 15.000 euro. Le verifiche hanno coinvolto anche il rispetto delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e la posizione lavorativa del personale.

Proseguono le attività di controllo della task force coordinata dalla polizia nelle attività commerciali per verificare il possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, la regolarità delle posizioni lavorative del personale dipendente, le condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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