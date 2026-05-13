L’assessora alla Mobilità ha dichiarato che l’obiettivo è rendere l’innovazione accessibile e facile da usare per le persone. Ha sottolineato che nel futuro ci sarà attenzione a valori come cultura, eticità e cura degli altri, affiancati dall’introduzione di strumenti innovativi per migliorare le prestazioni. La discussione si è concentrata sulla volontà di integrare le nuove tecnologie nel contesto sociale e urbano senza complicazioni.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Nel nostro futuro c'è il mantenimento di tutta una serie di aspetti legati alla cultura, all'eticità, al prendersi cura degli altri, e poi ci sono degli strumenti che migliorano le performance: gli strumenti dell'innovazione. Nel nostro campo possiamo raccontare cento esperimenti di innovazione che stiamo portando avanti -il Green Circle sulla 9091, il fatto che si può pagare con la carta di credito, i sistemi di entrata e di uscita nelle Ztl- ma il vero sforzo che dobbiamo fare è far capire che queste cose sono amiche delle persone". Ad affermarlo l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, in occasione del convegno 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario civico di Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Censi (assessora Mobilità): "Innovazione sia semplice e amica delle persone"

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