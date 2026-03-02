Tram deragliato la risposta dell' assessora Censi a chi chiede di sospendere la circolazione dei tramlink

L’assessora Censi ha risposto ai cittadini che chiedevano la sospensione della circolazione dei tramlink dopo il deragliamento di un tram. Nel frattempo, tre comitati cittadini attendono aggiornamenti sulle indagini relative alla tragedia avvenuta in viale Vittorio. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le autorità continuano a indagare sui fatti accaduti.

Tre comitati cittadini, in attesa dello sviluppo delle indagini sulla tragedia di viale Vittorio Veneto, hanno chiesto lo stop cautelativo ai treni urbani di ultima generazione a Milano

Tram deragliato a Milano: riprende la circolazione, il punto in diretta sui feriti e le indagini
Il giorno dopo il tragico incidente in via Vittorio Veneto, costato la vita a 2 persone con altri 54 feriti, la città ancora scossa prova a tornare...

