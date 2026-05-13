Victoria Beckham ha condiviso alcuni dettagli sulla vita familiare, spiegando che per loro è importante cenare insieme ogni giorno alle 18 e senza usare i cellulari. Ha affermato che queste abitudini rappresentano un elemento fondamentale nell’educazione dei figli e ha sottolineato di essere più tradizionalista di quanto si possa pensare. La cantante e stilista ha parlato delle regole che seguono in famiglia, mettendo in evidenza l’importanza di momenti di convivialità e di dialogo senza distrazioni.

Victoria Beckham ha raccontato alcuni aspetti privati della sua vita familiare insieme a David Beckham, e ha svelato quanto le abitudini quotidiane siano per loro un punto fermo nell’educazione dei figli. La stilista e imprenditrice beauty, 52 anni, è stata ospite del podcast Aspire with Emma Grede, dove ha parlato delle regole che scandiscono la vita in casa Beckham. Tra queste, ce n’è una che non cambia mai: la cena di famiglia. Un appuntamento fisso che si svolge ogni giorno alle 18, salvo impegni di lavoro che tengano lontani i membri della famiglia. L’obiettivo, ha spiegato, è semplice ma fondamentale: stare insieme e comunicare. Nel corso dell’intervista ha infatti dichiarato: “Comunicare in famiglia è fondamentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cenare insieme ogni giorno alle 18 e senza cellulari è fondamentale. Siamo più tradizionalisti di quanto la gente creda”: la rivelazione di Victoria Beckham sulle ‘regole’ di casa

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